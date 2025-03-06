Женщины стали чаще заниматься онлайн-бизнесом по сравнению с мужчинами

Чаще всего девушки занимаются онлайн-бизнесом, оказывают услуги красоты, ведут образовательную деятельность и лечат животных.

В 2024 году доля женщин в онлайн-бизнесе составила 53%, а мужчин — 47%. В офлайн-бизнесе преобладают мужчины: 53% против 48%.

Среди самозанятых и ИП доля женщин составляет 43% и 41% соответственно. Занимают руководящие должности в компаниях только 30% женщин. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса, посвященному 8 Марта.

В категориях бьюти-бизнеса самозанятые женщины составляют 87%. Также они лидируют среди услуг по физическому и психологическому здоровью (73%), пошиву одежды и работе с тканями (72%). Чаще всего женщины в статусе самозанятых занимаются информационными услугами (13%), услугами красоты (12%) и ИТ (10%).

Среди ИП доля женщин выше, чем мужчин в сфере образования, где 69% женщин- индивидуальных предпринимателей. Также девушки чаще занимаются ветеринарной деятельностью (60%). Розничную продажу товаров выбирают 30% предпринимательниц. Далее по популярности следуют электронная коммерция (12%) и услуги для физлиц (11%).