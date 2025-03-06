Почти 36 млн россиян открыли счета на Мосбирже

Инвесторы-физлица в феврале продали больше акций, чем купили, а в облигации вложили рекордные 224,7 млрд рублей.

В феврале 2025 года число инвесторов, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, выросло на 471 тыс. — до 35,98 млн человек. Всего они открыли 66,33 млн счетов.

Объем инвестиций физлиц в облигации достиг рекордных 224,7 млрд рублей. В основном они вложились в корпоративные ценные бумаги (166,7 млрд) и в ОФЗ (58 млрд). Об этом сказано на сайте торговой площадки.

В феврале частные инвесторы продали на 2,5 млрд рублей больше акций, чем приобрели. Самыми востребованными стали акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Т-технологий».

С 27 января 2025 Мосбиржа восстановила утреннюю торговую сессию, в ней приняли участие почти 600 тыс. частных инвесторов.