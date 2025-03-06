Почти 50% россиян ищут брендовые товары на маркетплейсах

70% россиян пойдут искать на маркетплейсах товары, которые они увидели на сайте бренда или в магазине.

Перед покупкой товаров известных брендов 49% россиян сначала ищут их на маркетплейсах и в социальных сетях.

Если в привычном месте не будет нужного товара, то 48% покупателей не будут его искать на других платформах. Об этом пишет портал «Русбейс» со ссылкой на исследование «Яндекс Маркета».

В 70% случаев покупатель будет проверять на маркетплейсах товары, которые он увидел в офлайн-магазине, на сайте бренда или в социальных сетях.

Авторы исследования назвали основной причиной выбора маркетплейсов бесплатную доставку в ПВЗ возле дома.