Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи»

Весной бухгалтеров и кадровиков ждет большое количество изменений. Теперь работодатели должны начислять наставникам доплату, а при увольнении обязаны оплатить неиспользованные отгулы, появились нововведения в воинском учете. Чтобы вы справлялись со всеми задачами без ошибок, мы записали новый курс «Кадровик с нуля до профи».

В 2025 году много изменений произошло не только в Налоговом кодексе, поправки затронули также трудовое законодательство.

С 1 марта вступил в силу закон, который урегулировал труд специалистов, выполняющих функции наставников. Теперь работодатель должны выплачивать им доплату. Также с марта изменился порядок оплаты отгулов: с весны работодатель обязан компенсировать сотруднику при увольнении неиспользованные отгулы. Кроме этого, много изменений произошло в ведении воинского учета, а именно в части бронирования сотрудников и приостановки трудовых договоров.

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