Потребительское кредитование

Одобрение потребкредита стало еще больше зависеть от персонального кредитного рейтинга

Кредиторы усилили зависимость положительных решений по потребительским кредитам от высокого уровня персонального кредитного рейтинга (ПКР).

По данным Нацбюро кредитных историй (НБКИ), за прошедший год банки увеличили долю одобренных кредитных заявок обладателей наиболее высоких значений ПКР.

Так, доля граждан, ПКР которых в наивысшем диапазоне от 751 до 999 баллов, в январе 2025 года составила 61,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4 процентного пункта (п.п.) (в январе 2024 – 50,0%). При этом у граждан с более низкими значениями ПКР уровень одобрений за тот же период снизился

Доля одобренных заявок на кредит в среднем по всем заемщикам в январе 2025 составила 21,1%, снизившись за год на 4,9 п.п. (в январе 2024 – 26,0%).

Среднее значение ПКР заявителя на получение кредита с января 2024 по декабрь 2024 года сократилось с 430 до 412 баллов.

«За прошедший год условия предоставления кредитов населению существенно изменились вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, введения новых макропруденциальных лимитов и ограничения льготных программ. Граждане с наиболее высоким Персональным кредитным рейтингом, имеющие стабильный высокий доход, начали реже обращаться к услугам кредиторов, что снизило общий уровень кредитоспособности клиентов и заставило банки пересмотреть уровень оценки потенциальных заемщиков.

Такой подход представляется разумным, так как помогает кредиторам не допустить роста просроченных кредитов, сохранив высокое качество портфелей», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Он добавил: можно ожидать, что такой подход будет преобладать в среднесрочной перспективе, пока ключевая ставка ЦБ не начнет снижаться, делая кредиты более дешевыми.

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