Мосбиржа начинает расчет и публикацию всепогодного индекса

Это первый бенчмарк площадки, отражающий состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота.

Индекс МосБиржи Всепогодный – это композитный биржевой индикатор, который позволит создавать на его базе индексные инвестиционные фонды, предназначенные для широкого круга инвесторов.

Для расчета всепогодного индекса будут использоваться значения 6 биржевых индексов в определенной пропорции:

«За счет уравновешенного внутреннего состава всепогодный индекс позволит создавать паевые фонды, способные увеличивать капиталовложения инвесторов в различных экономических условиях. В основе нового индекса лежит идея создания устойчивого инвестиционного портфеля, который обеспечивает сохранение капитала независимо от макроэкономической обстановки и при любой конъюнктуре рынка.

Такой портфель подходит, к примеру, тем, кто только начинает свой путь в мире инвестиций или придерживается консервативной и долгосрочной стратегии. Акции обеспечивают всепогодному портфелю доходность в период экономического роста, облигации и инструменты денежного рынка – в период, когда процентные ставки находятся на максимальных значениях, а золото позволяет защитить вложения от инфляции», — сказал Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи.