Инвестиции

Мосбиржа начинает расчет и публикацию всепогодного индекса

12 марта 2025 года Московская биржа запускает расчет и публикацию Индекса МосБиржи Всепогодного – консервативного бенчмарка, который сохраняет устойчивость при любой конъюнктуре рынка благодаря распределению компонентов между классами активов. Индексу присвоен код MOEXALLW.

Это первый бенчмарк площадки, отражающий состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота.

Индекс МосБиржи Всепогодный – это композитный биржевой индикатор, который позволит создавать на его базе индексные инвестиционные фонды, предназначенные для широкого круга инвесторов.

Для расчета всепогодного индекса будут использоваться значения 6 биржевых индексов в определенной пропорции:

  • индекс МосБиржи полной доходности MCFTR – 30%;

  • индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU – 25%;

  • индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS – 15%;

  • индекс МосБиржи государственных облигаций RGBITR – 10%;

  • индекс накопленной доходности RUSFAR RUSFARIND – 10%;

  • индекс МосБиржи аффинированного золота RUGOLD – 10%.

«За счет уравновешенного внутреннего состава всепогодный индекс позволит создавать паевые фонды, способные увеличивать капиталовложения инвесторов в различных экономических условиях. В основе нового индекса лежит идея создания устойчивого инвестиционного портфеля, который обеспечивает сохранение капитала независимо от макроэкономической обстановки и при любой конъюнктуре рынка.

Такой портфель подходит, к примеру, тем, кто только начинает свой путь в мире инвестиций или придерживается консервативной и долгосрочной стратегии. Акции обеспечивают всепогодному портфелю доходность в период экономического роста, облигации и инструменты денежного рынка – в период, когда процентные ставки находятся на максимальных значениях, а золото позволяет защитить вложения от инфляции», — сказал Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи.

Расчет Индекса МосБиржи Всепогодного будет происходить один раз в день. Ретроспективный расчет значений индикатора будет доступен с 29 декабря 2023 года.

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