⭐ Первая гостиница получила звезды по новой системе классификации

Гостиничный комплекс «Каравелла» в Краснодарском крае стал первой в России гостиницей, прошедшей процедуру классификации согласно нормативным актам, действующим с начала 2025 года.

Гостиница успешно прошла процедуру классификации органом «Роскачество-Туризм» и получила категорию звездности, сообщает Роскачество.

С 1 января 2025 вступили в силу поправки к закону «Об основах туристской деятельности», формирующие новую систему классификации средств размещения и других объектов туриндустрии.

Классификация теперь состоит из двух этапов — самооценка и классификация по категории от 1 до 5 звезд:

На первом этапе средства размещения самостоятельно проходят оценку и определяют свой тип. На сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) вносят данные о владельце, адресе, техническом оснащении, общих зонах, номерном фонде. Этот этап обязателен для всех объектов. После завершения проверки объект появляется в едином реестре.

После можно пройти классификацию и получить категорию звездности. Для этого нужно через личный кабинет на портале Росаккредитации отправить заявление в аккредитованную организацию.

Первопроходцем стал гостиничный комплекс «Каравелла», расположенный в центре Туапсе. Гостиница успешно прошла процедуру классификации и получила категорию «3 звезды».

«Все больше средств размещения проходят самооценку, направленную на легализацию рынка. Росаккредитация разработала инструменты поддержки участников рынка в этом процессе и в постоянном контакте с ними помогает снять возникающие вопросы по порядку внесения данных. Мы смогли снизить количество ошибок заявителей за февраль в 3-5 раз. Полная самооценка в подсистеме “Гостеприимство” ФГИС Росаккредитации занимает всего 20-60 минут – в зависимости от специфики объекта», — отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

По данным Росаккредитации, за январь-февраль заявки на классификации подало 2 051 средство размещения, и их число растет. Согласовано 1 376 заявок, больше половины из них — заявки баз отдыха (769 объектов), еще 129 — кемпинги, остальные — это гостиницы. В рамках второго этапа заявки на классификацию подали 118 гостиниц.

Реформа в сфере классификации средств размещения позволит создать единый верифицированный реестр, посредством которого туристы смогут получать необходимую информацию. Новая система предполагает, что все туробъекты, включая гостиницы, санатории, кемпинги пляжи, горнолыжные трассы должны будут соответствовать определенным стандартам качества.