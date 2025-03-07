ФНС обновила электронные форматы регистров по НДС

ФНС утвердила изменения в электронные форматы книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним. Соответствующий приказ от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@ опубликован на официальном портале.

Актуализация форм связана с изменениями в налоговом законодательстве: с 01.01.2025 организации и ИП на УСН обязаны платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей за предыдущий год. Ставки налога для них могут составлять 5%, 7%, 10% или 20%.

В связи с этим были скорректирована формы книги продаж и дополнительного листа к ней — добавлены графы для отражения стоимости продаж и суммы НДС по ставкам 5% и 7%.

Обновленные форматы начнут действовать со 2 квартала 2025 года. До этого момента следует использовать в работе форматы документов, включая журнал учета счетов-фактур, утвержденные приказом ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@.