Повышение налога на прибыль повлияло на расчет величин отложенных налоговых активов и обязательств

С 2025 года повысили ставку налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Из них в федеральный бюджет в 2025—2030 годах идет 8%, с 2031 года — 7%.

Про расчет величин отложенных налоговых активов и обязательств в связи с этим на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.

В соответствии с ПБУ 18/02 в случае изменения ставок налога на прибыль величины отложенных налоговых активов и обязательств нужно пересчитать на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

Митюкова объяснила бухгалтерам, что в связи с этим в расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухотчетности за 2024 год следует применять новую ставку по налогу на прибыль 25%.

Разницу отнести нужно на счет 99. В бухотчетности на 31 декабря 2024 ОНА (ОНО) нужно отразить уже с учетом их пересчета.

Это в том числе следует из «Рекомендаций аудиторским организациям … по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2024 год» (приложение к письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024).