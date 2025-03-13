С 2025 года введены новые ограничения для учета расходов на интернет-рекламу

Про них на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.
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Организация с 2025 года не может учесть расходы на интернет-рекламу, если:
сведения о рекламе не предоставили в Роскомнадзор по закону о рекламе;
ее распространили на информресурсе с ограниченным доступом;
рекламу разместили на информресурсе иностранного лица, которое не исполнило требования
законодательства РФ.
Эти новшества в НК ввел федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ.
Комментарии2
"...сведения о рекламе не предоставили в Роскомнадзор по закону о рекламе;". И как нам узнать разместили или нет, если реклама размещается через Яндекс, например?
Узнаем, когда уберут из расходов(((