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Учет расходов

С 2025 года введены новые ограничения для учета расходов на интернет-рекламу

Чтобы учесть расходы на рекламу в Интернете, организация с 2025 года не должна нарушить ряд новых требований НК РФ.
С 2025 года введены новые ограничения для учета расходов на интернет-рекламу

Про них на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.

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Организация с 2025 года не может учесть расходы на интернет-рекламу, если:

  • сведения о рекламе не предоставили в Роскомнадзор по закону о рекламе;

  • ее распространили на информресурсе с ограниченным доступом;

  • рекламу разместили на информресурсе иностранного лица, которое не исполнило требования

    законодательства РФ.

Эти новшества в НК ввел федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ.

Комментарии

2
  • Светлана

    "...сведения о рекламе не предоставили в Роскомнадзор по закону о рекламе;". И как нам узнать разместили или нет, если реклама размещается через Яндекс, например?