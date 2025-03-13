С 2025 года введены новые ограничения для учета расходов на интернет-рекламу

Чтобы учесть расходы на рекламу в Интернете, организация с 2025 года не должна нарушить ряд новых требований НК РФ.

Про них на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.

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Организация с 2025 года не может учесть расходы на интернет-рекламу, если:

сведения о рекламе не предоставили в Роскомнадзор по закону о рекламе;

ее распространили на информресурсе с ограниченным доступом;

рекламу разместили на информресурсе иностранного лица, которое не исполнило требования законодательства РФ.

Эти новшества в НК ввел федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ.