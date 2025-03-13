С 2025 года — новые сроки для подачи сведений о неудержанном НДФЛ

Теперь в 6-НДФЛ суммы неудержанного налога за прошлый год можно удерживать вплоть до 31 января следующего года.

И только если на эту дату (31.01 следующего года) так и не удалось удержать – надо будет сообщить об этом в инспекцию, включив в 6-НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК в ред. от 01.01.2025).

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!

«При невозможности до 31 января года, следующего за истекшим налоговым периодом, удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога», — гласит указанная норма НК.

Митюкова обратила внимание, что в 2024 году правила были другие: если в течение года налоговый агент не может удержать налог с доходов работника, необходимо было не позднее 25 февраля сообщить об этом в ИФНС. В 6-НДФЛ отражалась информация о неудержанном налоге.