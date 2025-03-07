Селлерам на Ozon снизят стоимость логистики и тарифы за продажу

Чтобы предприниматели могли больше заработать в период спроса на одежду и обувь, маркетплейс уменьшит тарифы за продажу.

С 7 апреля 2025 года Ozon уменьшит тарифы за продажу товаров и стоимость логистики для предпринимателей, которые пользуются складами маркетплейса.

Селлеры будут платить за логистику по схеме FBO на 30% меньше. Например, за товар объемом свыше 0,1 до 1 литра включительно нужно заплатить 43 рубля вместо 63. За каждый дополнительный литр объема цена останется неизменной — 10 рублей. А за товар объемом больше 190 литров селлеры заплатят вместо 1 953 — 1 933 рубля.

«Для большинства товаров плата за продажу станет меньше на 1–2%, а для отдельных категорий снизится на 3–10%», — сказано в телеграм-канале компании.

За продажу одежды Ozon будет брать 11% от цены товара вместо 13%, за продажу обуви — 8% вместо 13%. Ставка для товаров для взрослых снизится с 22% до 17%, для витаминов и БАДов — с 18% до 11%, а для ортопедических товаров — с 18% до 15%.

Сниженные тарифы для одежды и обуви будут действовать до 31 мая 2025 года включительно. Это сделали, чтобы селлерам было выгодно торговать в период повышенного спроса весной.