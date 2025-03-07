Акцизы

Могут установить новые акцизы — на корм для собак

Чтобы региональные власти могли содержать бездомных животных, производители и импортеры кормов начнут отчислять по рублю с каждого килограмма проданного корма.

В Госдуме хотят обязать производителей и импортеров кормов для домашних животных платить новый акциз.

Согласно идее, с 1 января 2026 года бизнес начнет отчислять в региональные бюджеты по рублю с каждого килограмма проданного корма для собак. Полученные средства местные власти направят на содержание и лечение бездомных животных. Об этом пишет Forbes.

«Думаю, в каждом субъекте это будет дополнительно несколько миллионов рублей, они достанутся волонтерам, в задачу которых будет входить и поиск нового дома для собаки», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Законопроект подготовила фракция ЛДПР, его планируют рассмотреть в ГД в весеннюю сессию.

С 1 октября 2024 года власти вели маркировку сухих кормов для животных, а с 1 марта 2025 нужно маркировать влажный корм. Несмотря на то, что наклейки с кодом стоят всего 50 копеек, производители должны тратить миллионы на оборудование для маркировки. В результате цены выросли на 17%.

Представители бизнеса считают, что новый акциз приведет к еще большему удорожанию кормов для питомцев, а это сильно ударит по пенсионерам, среди которых много владельцев домашних животных.

Сейчас в РФ около 4,1 млн бездомных животных, из них на улице живет 3,2 млн кошек и 735 тыс. собак, а 144 тыс. находятся в приютах.

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Егор Зинченко
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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Ладно... временно согласимся. В чей бюджет этот рупь попадать будет? Опять собакевичу ой, извините, собянину?

    Нет, серьёзно. По месту производства, по месту нахождения склада, по месту розничной продажи? А если через он-лайн купили?..

    Ну а после того как получим ответ на этот вопрос, теперь задумаемся, где больше производят, где больше покупают этих кормов. А где продолжают кормить тем, чем все времена до этого кормили.

  • VadimBA

    В Госдуме хотят обязать производителей и импортеров кормов для домашних животных платить новый акциз.

    Кто следующий?

    Производители и импортеры кормов для людей?

  • Astrasol

    надеюсь, на котиков тоже будут тратить эти сборы? могли бы и с кошачьего корма тоже установить, я лично не против такого повышения цен, если этот сбор пойдет именно на содержание приютов. вот бы бездомыши зажили!😢 надеюсь инициатива не обернется "хотели как лучше, а получилось как всегда" (печатаю, а рука так и тянется нажимать другие кнопки, хочет видимо сложить какие-то другие слова...у к ы м у т н , р у в ю о с т)

    • VadimBA

      надеюсь, на котиков тоже будут тратить эти сборы?

      Не смешите... Бездомные животные - это лишь повод для очередного побора.