Эксперт назвала самые частые нарушения участников ВЭД

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат 20 лет опыта в сфере аудита, налогового консалтинга, сопровождения ВЭД, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.
Среди самых частых нарушений спикер назвала:
Нарушение
Размер штрафа
Основание
Пропустили срок возврата аванса иностранным поставщиком
До 30% невозвращенной суммы
Пункт 5 статьи 15.25 КоАП
Пропустили срок получения по контракту денег от иностранного покупателя
До 30% суммы долга
Пункт 4 статьи 15.25 КоАП
Провели расчеты валютой в обход банка
До 40% суммы операции
Пункт 1 статьи 15.25 КоАП
Не вовремя передали в банк сведения о валютной операции
До 50 000 рублей
Не вовремя поставили контракт на учет в банке
До 50 000 рублей
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