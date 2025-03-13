ВЭД

Эксперт назвала самые частые нарушения участников ВЭД

Валютный контроль проводит и Таможенная служба (ФТС), и ФНС.
Эксперт назвала самые частые нарушения участников ВЭД

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат 20 лет опыта в сфере аудита, налогового консалтинга, сопровождения ВЭД, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.

Среди самых частых нарушений спикер назвала:

Нарушение

Размер штрафа

Основание

Пропустили срок возврата аванса иностранным поставщиком

До 30% невозвращенной суммы

Пункт 5 статьи 15.25 КоАП

Пропустили срок получения по контракту денег от иностранного покупателя

До 30% суммы долга

Пункт 4 статьи 15.25 КоАП

Провели расчеты валютой в обход банка

До 40% суммы операции

Пункт 1 статьи 15.25 КоАП

Не вовремя передали в банк сведения о валютной операции

До 50 000 рублей

Пункт 6.3-1 статьи 15.25 КоАП

Не вовремя поставили контракт на учет в банке

До 50 000 рублей

Пункт 6.3-1 статьи 15.25 КоАП

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