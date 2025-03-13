Эксперт назвала самые частые нарушения участников ВЭД

Валютный контроль проводит и Таможенная служба (ФТС), и ФНС.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат 20 лет опыта в сфере аудита, налогового консалтинга, сопровождения ВЭД, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.

Среди самых частых нарушений спикер назвала:

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