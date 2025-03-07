Научим работать в последней версии 1С на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН»

В программе курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» мы заменили уроки по учету в 1С на новый релиз 2025 года. Вы научитесь настраивать последнюю версию программы, сможете составлять первичные документы и формировать Книгу доходов и расходов по требованиям 2025 года в 1С.

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ.

Для решения этих задач разработчики добавили новые функции в 1С. Поможем вам разобраться во всех изменениях привычного ПО с нуля, разберем нововведения и научим их использовать на обновленных уроках курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Мы перезаписали три урока по учету на УСН:

Настройка параметров налоговой учетной политики в программе 1С: Предприятие 8.3 для УСН.

Первичные документы для УСН в программе 1С: Предприятие 8.3.

Формирование Книги доходов и расходов для УСН в программе 1С: Предприятие 8.3.

Также добавили новый урок по анализу состояния налогового учета при УСН в программе 1С.

На курсе вы научитесь работать с НДС на УСН, сможете проводить любые операции в 1С, учитывать материалы и товары, вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность, вести налоговый учет и формировать декларации, начислять зарплату, премии и отпускные.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 9 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 марта.

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