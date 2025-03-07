Научим работать в последней версии 1С на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН»

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ.
Для решения этих задач разработчики добавили новые функции в 1С. Поможем вам разобраться во всех изменениях привычного ПО с нуля, разберем нововведения и научим их использовать на обновленных уроках курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
Мы перезаписали три урока по учету на УСН:
Настройка параметров налоговой учетной политики в программе 1С: Предприятие 8.3 для УСН.
Первичные документы для УСН в программе 1С: Предприятие 8.3.
Формирование Книги доходов и расходов для УСН в программе 1С: Предприятие 8.3.
Также добавили новый урок по анализу состояния налогового учета при УСН в программе 1С.
На курсе вы научитесь работать с НДС на УСН, сможете проводить любые операции в 1С, учитывать материалы и товары, вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность, вести налоговый учет и формировать декларации, начислять зарплату, премии и отпускные.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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Старт потока 15 марта.
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