Как отразить списание задолженности в 1С для корректного учета доходов

При работе на УСН важно корректно отражать все операции, влияющие на налоговую базу. Одна из таких ситуаций — списание кредиторской задолженности перед ликвидированным контрагентом.
Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Согласно п. 1 ст. 346.15 и ст. 248 НК, суммы невостребованных долгов включают в состав внереализационных доходов, даже если обязательство прекращено из-за исключения поставщика из ЕГРЮЛ.
Для корректного учета списанной задолженности в 1С необходимо создать документ «Запись книги доходов и расходов УСН». Алгоритм действий следующий:
1. Перейти в раздел «Операции» и выбрать пункт «Запись книги доходов и расходов УСН».
2. Нажать кнопку «Создать» и указать дату списания задолженности.
3. На закладке «Доходы и расходы» добавить новую строку, заполнив поля:
дата и номер первичного документа (например, дата исключения контрагента из ЕГРЮЛ);
содержание операции (описание списания);
сумма в колонке «Доходы» с указанием статуса «Принимаются».
4. Провести документ.
Этот метод позволяет включить сумму списанного долга в КУДИР, что обеспечивает правильный расчет налога.
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