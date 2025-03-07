Как отразить списание задолженности в 1С для корректного учета доходов

Организации на УСН обязаны учитывать списанные обязательства перед поставщиками в составе доходов. Для правильного отражения операции в КУДИР необходимо выполнить ряд действий в программе 1С.

При работе на УСН важно корректно отражать все операции, влияющие на налоговую базу. Одна из таких ситуаций — списание кредиторской задолженности перед ликвидированным контрагентом.

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Согласно п. 1 ст. 346.15 и ст. 248 НК, суммы невостребованных долгов включают в состав внереализационных доходов, даже если обязательство прекращено из-за исключения поставщика из ЕГРЮЛ.

Для корректного учета списанной задолженности в 1С необходимо создать документ «Запись книги доходов и расходов УСН». Алгоритм действий следующий:

1. Перейти в раздел «Операции» и выбрать пункт «Запись книги доходов и расходов УСН».

2. Нажать кнопку «Создать» и указать дату списания задолженности.

3. На закладке «Доходы и расходы» добавить новую строку, заполнив поля:

дата и номер первичного документа (например, дата исключения контрагента из ЕГРЮЛ);

содержание операции (описание списания);

сумма в колонке «Доходы» с указанием статуса «Принимаются».

4. Провести документ.

Этот метод позволяет включить сумму списанного долга в КУДИР, что обеспечивает правильный расчет налога.

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