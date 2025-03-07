👯 Число женщин среди ИП выросло почти до 2 млн человек

Почти каждая четвертая женщина в России зарегистрировала свой бизнес за последний год.

В 2024 году до 1,8 млн увеличилось число женщин-предпринимателей. Общая доля женского бизнеса выросла до 41,4%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был 41,2%. Впервые женщины начали чаще мужчин обращаться за господдержкой.

«Рост женского предпринимательства в 2024 году характеризовался увеличением доли тех, кто воспользовался мерами господдержки. Ранее мужчины-предприниматели чаще использовали инструменты поддержки для запуска и развития своего дела. В минувшем году впервые доля женщин оказалась больше и составила 50,3%. Почти каждая четвертая женщина-предприниматель зарегистрировала свой бизнес за последний год», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Предпринимателям в возрасте от 35 до 60 лет становятся 65% женщин, 24% — от 21 до 35 лет. Свое дело после 60 лет начинает 9%, а до 21 года — только 2%.

В основном предпринимательницы ухаживают за больными и пожилыми людьми (83,5%), занимаются своим салоном красоты, парикмахерской или прачечной — 77,4%, шьют одежду — 71,7%, а образовательную деятельность ведут 69,9%.

В 34 регионах доля женщин-ИП превысила средний по стране показатель. Чаще всего девушки ведут бизнес в ЛНР (57,8%), ДНР (55,5%), в Республике Тыва (55,1%), а также Запорожской области (52,1%) и Бурятии (50%). Наибольшее число предпринимательниц зарегистрировано в Москве — 194 тыс.