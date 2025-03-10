Электронные подписи стран ЕАЭС получат единый официальный статус

Минцифры создают информационные системы для передачи сообщений между странами ЕАЭС, а также единый сервис для проверки электронных подписей.

Для обмена документами между странами ЕАЭС будет действовать единая верификация электронных подписей. Это касается России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Если раньше разработки участников ЕАЭС не приобретали официальный статус, то теперь электронные документы получат юридическую силу такую же, как и бумажные. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Минцифры.

В государственной информационной системе (ГИС) будет «Интеграционный шлюз», с помощью которого сведения будут передавать из РФ другим членам ЕАЭС и наоборот. Кроме того, в механизм обмена подключат ГИС «Доверенная третья сторона», она проверит действительность иностранной электронной подписи.

Интегрированная информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС) действует с мая 2014 года, ее используют для передачи информации, связанной с таможенным регулированием, ветеринарного и санитарного контроля.

Общие затраты России на цифровизацию ЕАЭС в период с 2019 по 2024 г. составили 580 млн рублей, из которых 411 млн направили на подключение федеральных органов исполнительной власти.