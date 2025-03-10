⚡️ Итоги дня: Wildberries создаст аналог «Авито», в Сочи сожгли 110 кг импортного сыра и колбасы, на дорожных знаках запретили рекламу отелей

США впервые с 2022 года поставили кукурузу в Россию. В начале года в Россию направили этого продукта на $55,5 тыс. Прошлая поставка пришлась на март 2022 года, тогда Россия приобрела зерно на $44,9 тыс.

В Сочи сожгли незаконно ввезенные из Европы деликатесы. В результате проверки одного из сочинских ИП, проведенной региональными Россельхознадзором и транспортной прокуратурой, изъято 110 килограммов сыра и колбасы. Продукты сожгли.

В конце апреля томаты начнут дешеветь. Этой зимой рыночные цены на овощи повысились сильнее, чем обычно. Так, в декабре, январе и феврале в торговых сетях центральных регионов тепличные томаты «Черри» стоили около 1 тыс. рублей за 1 кг, что примерно в два раза дороже килограмма свинины и в четыре раза дороже килограмма минтая.

Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров, купленных на маркетплейсе. Новое направление называют аналогом Авито. Пока что проект находится на стадии идеи и не прошел «необходимых согласований».

AliExpress выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России. Топ-5 остался неизменным, но если по итогам 2023 года Wildberries и Ozon совместно занимали чуть меньше 50% рынка, то по итогам 2024-го их доля выросла до 56,7%.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начала тестировать кассы самообслуживания. Терминалы установили в 28 магазинах в Москве и Подмосковье. С помощью кассы можно будет самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их. Также через терминалы можно получить интернет-заказы.

Экспорт товаров из Москвы во Вьетнам в 2024 году вырос на 85%. Около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например, детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию.

Росстандарт запретил рекламировать мотели, гостиницы и кемпинги на дорожных указателях. По мнению представителей туриндустрии, подобная информация на знаках важна для водителей на фоне развития внутреннего автотуризма.

Судебные приставы прекратили взыскание с Сергея Мавроди долгов на 1,6 млрд рублей. Основатель финансовой пирамиды «МММ» умер в 2018 году, у него не осталось имущества и наследников. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 млрд рублей. Из них 219 тыс. — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Российскому ИИ-рынку потребуется 70 тыс. видеокарт до 2030 года. Через пять лет рынок видеокарт вырастет в 6-7 раз.