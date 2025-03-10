С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%

Почти 4,2 млг пенсионеров будут получать повышенные выплаты. На это правительство потратит около 85 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 7 марта 2025 года №287 об индексации социальных пенсий на 14,75%.

Размер индексации рассчитывали исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год. Выплаты вырастут с 1 апреля 2025 года.

«В целом решение затронет почти 4,2 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Также с 1 апреля на 14,75% увеличатся пенсии военнослужащих, участников ВОВ, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей и космонавтов, а также тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф.

Социальные пенсии получают те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховых выплат. Также социалку получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.