Подотчет, командировки

О фиктивности подотчета говорит наличие незакрытых подотчетов

Эксперт привела признаки фиктивного подотчета.
О фиктивности подотчета говорит наличие незакрытых подотчетов

В частности, это когда:

  • Денежные средства не возвращены подотчетным лицом в установленный срок.

  • Необоснованно большая сумма.

  • Выдача в подотчет денежных средств, если есть незакрытые подотчеты.

  • Сомнительный контрагент/фиктивные хозяйственные операции.

  • Отсутствие документального оформления операций.

Про эти признаки на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

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