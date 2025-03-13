О фиктивности подотчета говорит наличие незакрытых подотчетов

В частности, это когда:
Денежные средства не возвращены подотчетным лицом в установленный срок.
Необоснованно большая сумма.
Выдача в подотчет денежных средств, если есть незакрытые подотчеты.
Сомнительный контрагент/фиктивные хозяйственные операции.
Отсутствие документального оформления операций.
Про эти признаки на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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