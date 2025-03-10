Государственные учреждения перейдут на обновленный стандарт отчетности с 2027 года

Минфин утвердил федеральный стандарт бухгалтерского учета, регулирующий состав и порядок подготовки бюджетной отчетности для госучреждений.

Минфин ввел единые требования к подготовке бюджетной отчетности для государственных и муниципальных учреждений. Стандарт, утвержденный приказом от 29.11.2024 № 179н, затронет органы власти, внебюджетные фонды, а также бюджетные и автономные организации.

Документ регламентирует состав, содержание и порядок формирования отчетности, включая случаи реорганизации или ликвидации казенных учреждений. В частности, определены правила подготовки промежуточных и заключительных отчетов при изменении статуса или прекращении деятельности организаций.

Его положения станут обязательными для применения с 01.01.2027, начиная с отчетности за 2026 год.