В договоре не должно быть необоснованных отклонений от существующих правил делового оборота

Например, сомнительно выглядят условия:
О длительных отсрочках платежа.
О поставке крупных партий товаров без обеспечения исполнения.
О договорной ответственности, размер которой несопоставим с последствиями возможного нарушения.
О приобретении товаров, работ, услуг по цене, которая существенно ниже рыночного уровня и при этом прочие параметры сделки стандартные.
Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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