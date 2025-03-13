Должная осмотрительность

В договоре не должно быть необоснованных отклонений от существующих правил делового оборота

Соблюдение правил должной осмотрительности требует учета сложившихся правил делового оборота.
В договоре не должно быть необоснованных отклонений от существующих правил делового оборота

Например, сомнительно выглядят условия:

  • О длительных отсрочках платежа.

  • О поставке крупных партий товаров без обеспечения исполнения.

  • О договорной ответственности, размер которой несопоставим с последствиями возможного нарушения.

  • О приобретении товаров, работ, услуг по цене, которая существенно ниже рыночного уровня и при этом прочие параметры сделки стандартные.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!

Начать дискуссию