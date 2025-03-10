ФНС объяснила, нужно ли платить турналог при отказе гостя от брони

Если гость после оплаты не приехал в отель или отказался от бронирования, то туристический налог не нужно платить. Не будет объекта налогообложения.

Налоговики напомнили, что в туристическом налоге объект налогообложения — предоставление мест для временного проживания.

Если клиент отказался от бронирования номера или по иным причинам не приехал, но уже все оплатил, то в таком случае налог исчислять не нужно. Нет факта проживания — нет и налога. Этому посвящено письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489@.

«Следовательно, туристический налог, в том числе минимальный, со стоимости платы за фактический простой номера не исчисляется», — сказано в письме ФНС.

Недавно мы писали, что нулевая ставка туристического налога не освободит от его уплаты.