Самые популярные запросы на Авито по бухгалтерским услугам за февраль 2025

На Авито в категории «Бухгалтерские услуги» спрос растет быстрее предложения.

На +55% вырос спрос на бухгалтерские услуги по России в феврале 2025 года. И на +17% выросло предложение бухгалтерских услуг по России в феврале 2025.

Это данные внутренней аналитики Авито на февраль 2025 vs февраль 2024, которые привел на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Артур Хачатрян — менеджер по работе с клиентами в категории «Деловые услуги», специалист по продвижению бухгалтерских услуг на Авито.

Более 7,3 млн человек интересуется деловыми услугами ежемесячно (по данным внутренней аналитики Авито за январь 2025).

По данным внутренней аналитики Авито за февраль 2025, самыми популярными запросами пользователей по бухгалтерским услугам за февраль 2025 стали:

Бухгалтер. Бухгалтерские услуги. Бухгалтер удаленно. Налоговый вычет. Заполнение декларации. 3-НДФЛ. Декларация 3-НДФЛ. Кредитный брокер. Услуги бухгалтера. Бизнес план.

46% заказчиков в категории «Деловые услуги» ищут исполнителей на Авито (по данным исследования B2C заказчиков услуг ORO для Авито, февраль 2025).

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!