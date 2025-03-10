Производители станков и робототехники смогут получить кредиты под 5% годовых

Компании, которые выпускают оборудование, роботов и станки, смогут подать заявку на льготный кредит до 200 млн рублей.

Минпромторг и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере станкостроения и робототехники.

Предприятия смогут получить от 30 до 200 млн рублей по ставке от 5% годовых. Максимальный срок кредитования составляет пять лет.

«Льготный кредит смогут получить предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения», — сказано на сайте Корпорации МСП.

Обязательное условие — производимые позиции должны быть в реестре промышленной продукции Минпромторга.

Кроме того, для финансирования инвестиционных проектов можно воспользоваться механизмом «зонтичных» поручительств, который позволяет покрыть до 50% суммы кредита.