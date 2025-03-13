Стоимость — ключевой фактор выбора деловых услуг

Обычно пользователи смотрят четыре профиля перед тем, как оформить заказ.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Артур Хачатрян — менеджер по работе с клиентами в категории «Деловые услуги», специалист по продвижению бухгалтерских услуг на Авито — привел данные исследования заказчиков ORO для Авито за февраль 2025 о том, как клиенты совершают заказ деловых услуг.

Так:

45% — считают стоимость услуг ключевым фактором выбора.

33% — с читают подробное описание ключевым фактором.

28% — с читают рейтинг на сайте ключевым фактором выбора.

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