В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, автор статей — привела таблицу, в каких случаях компании забывают отразить доходы.
Ситуация
Когда отразить доходы
Основание
Обнаружили просроченную кредиторскую задолженность
В последний день того квартала, в котором у кредиторки истек срок исковой давности
Письмо Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80551
Выиграли суд о взыскании с контрагента санкций
В день, когда решение суда вступило в законную силу
Письмо Минфина от 26.09.2019 № 03-03-06/1/74141
Выдали заем под проценты сроком более чем на 3 месяца
В последний день каждого месяца, в течение которого действует договор займа. Дата уплаты процентов значения не имеет.
Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/2/70578 и от 10.07.2019 № 03-03-06/1/50910
Взяли имущество в безвозмездную аренду
В последний день каждого месяца или квартала, в течение которого вы безвозмездно пользовались имуществом
Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/3/70561 и от 27.08.2019 № 03-03-07/65526
Получили от контрагента возмещение ущерба
Выбирайте из двух дат:
Письмо Минфина от 03.10.2019 № 03-03-06/1/75943
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