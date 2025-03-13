Учет доходов

В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица

Отражать доходы в налоговом учете при налогообложении прибыли нужно своевременно.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, автор статей — привела таблицу, в каких случаях компании забывают отразить доходы.

Ситуация

Когда отразить доходы

Основание

Обнаружили просроченную кредиторскую задолженность

В последний день того квартала, в котором у кредиторки истек срок исковой давности

Письмо Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80551

Выиграли суд о взыскании с контрагента санкций

В день, когда решение суда вступило в законную силу

Письмо Минфина от 26.09.2019 № 03-03-06/1/74141

Выдали заем под проценты сроком более чем на 3 месяца

В последний день каждого месяца, в течение которого действует договор займа. Дата уплаты процентов значения не имеет.

Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/2/70578 и от 10.07.2019 № 03-03-06/1/50910

Взяли имущество в безвозмездную аренду

В последний день каждого месяца или квартала, в течение которого вы безвозмездно пользовались имуществом

Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/3/70561 и от 27.08.2019 № 03-03-07/65526

Получили от контрагента возмещение ущерба

Выбирайте из двух дат:

  • когда контрагент признал сумму причиненного вам ущерба;

  • когда решение суда о взыскании ущерба вступило в законную силу.

Письмо Минфина от 03.10.2019 № 03-03-06/1/75943

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