В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица

Ситуация Когда отразить доходы Основание

Обнаружили просроченную кредиторскую задолженность В последний день того квартала, в котором у кредиторки истек срок исковой давности Письмо Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80551

Выиграли суд о взыскании с контрагента санкций В день, когда решение суда вступило в законную силу Письмо Минфина от 26.09.2019 № 03-03-06/1/74141

Выдали заем под проценты сроком более чем на 3 месяца В последний день каждого месяца, в течение которого действует договор займа. Дата уплаты процентов значения не имеет. Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/2/70578 и от 10.07.2019 № 03-03-06/1/50910

Взяли имущество в безвозмездную аренду В последний день каждого месяца или квартала, в течение которого вы безвозмездно пользовались имуществом Письма Минфина от 13.09.2019 № 03-03-06/3/70561 и от 27.08.2019 № 03-03-07/65526