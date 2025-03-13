Специалист по налогам рассказал, когда ФНС запросит документы у бизнеса

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» эксперт по налогам Дмитрий Ряховский рассказал, что ФНС может запрашивать у бизнеса пояснения с следующих случаях:
в отчетах показаны убытки;
компания применяет налоговые льготы;
есть расхождения между налоговой декларацией и бухгалтерской отчетностью;
в корректирующей декларации уменьшили налог к уплате.
Также он добавил, что сейчас налоговики должны следовать манифесту «Разумное истребование», цель которого — единообразие поведения налоговых органов при запросе информации.
«Если в требовании не указано, какие конкретно ошибки и недочеты выявлены, оно считается незаконным. Пояснения по ним можно не давать. Но лучше сообщите об этом налоговикам письменно, чтобы избежать санкций», — сказал Дмитрий Ряховский.
Кроме того, к пояснениям можно дополнительно приложить бухгалтерские и налоговые регистры, справки и другие документы, подтверждающие позицию бизнеса.
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