Специалист по налогам рассказал, когда ФНС запросит документы у бизнеса

Если налоговики не указали в требовании, какие ошибки и недочеты они выявили в ходе проверки, то такой запрос документов считается незаконным.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» эксперт по налогам Дмитрий Ряховский рассказал, что ФНС может запрашивать у бизнеса пояснения с следующих случаях:

в отчетах показаны убытки;

компания применяет налоговые льготы;

есть расхождения между налоговой декларацией и бухгалтерской отчетностью;

в корректирующей декларации уменьшили налог к уплате.

Также он добавил, что сейчас налоговики должны следовать манифесту «Разумное истребование», цель которого — единообразие поведения налоговых органов при запросе информации.

«Если в требовании не указано, какие конкретно ошибки и недочеты выявлены, оно считается незаконным. Пояснения по ним можно не давать. Но лучше сообщите об этом налоговикам письменно, чтобы избежать санкций», — сказал Дмитрий Ряховский.

Кроме того, к пояснениям можно дополнительно приложить бухгалтерские и налоговые регистры, справки и другие документы, подтверждающие позицию бизнеса.

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!