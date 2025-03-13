Налоговики запросили документы, а их нет: что делать — инструкция от эксперта

Зачастую в ходе проверок ФНС и ее органы обращается к компаниям за документами, которых у предпринимателей может и не быть по разным причинам. Что в таком случае ответить инспектору, рассказали на конференции «Клерка».

Налоговым инспекторам в ходе проверок могут понадобиться дополнительные сведения, которые они запрашивают у бизнеса. Компании получают требования, в которых указаны причины пояснений, наименования нужных документов, период, к которому они относятся, срок ответа на требование.

Однако случается так, что у предпринимателей может не оказаться документов, которые требует налоговая. Например, если информация была утрачена после пожара, наводнения или бумаги уже изъяли по другим проверкам. Тогда нужно отправить в ИФНС объяснение и подтвердить это документально. Об этом рассказал заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «Легикон-право» Дмитрий Ряховский в ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

Также бывает, что ИФНС ошибочно запрашивает документы по контрагенту, с которым вы никогда не работали. В этой ситуации тоже лучше уведомить инспекцию, почему вы не можете их передать. Ответить нужно в первый рабочий день после получения требования.

Если документов нет, то нужно проверить срок их хранения. Не исключено, что налоговики поднимают сведения по старым делам, у которых на момент получения требования уже истек срок хранения.

«Если на проверку запросили много документов, и вы понимаете, что не успеете их подготовить, нужно письменно сообщить об этом в ИФНС в течение рабочего дня, следующего за получением требования», — сказал Дмитрий Ряховский.

Важно понимать, что инспекторы не обязаны учитывать обстоятельства бизнеса. Отсрочку они могут дать на свое усмотрение. На сколько дней продлить срок, они тоже решают сами.

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