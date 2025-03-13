Эксперт привела примеры расчета налога на прибыль и чистой прибыли для отчета о финрезультатах

В отчете о финансовых результатах отражают в том числе чистую прибыль, которая зависит от расхода по налогу на прибыль.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, автор статей — привела пример, когда прибыль до налогообложения за 2024 год 10 000 руб., а налог по декларации 2 000 руб.

Ситуация 1

Сальдо счета 09 на конец года 7 руб. с учетом корректировки из-за изменения ставки по налогу на прибыль, на начало года 0 руб. Сальдо счета 77 на конец года 0 руб., на начало года 20 руб.

Отложенный налог = 27 руб. ((7 руб. — 0 руб.) — (0 — 20 руб.)).

Расход по налогу на прибыль = — 1 973 руб. (— 2 000 руб. + 27 руб.).

Чистая прибыль = 8 027 руб. (10 000 руб. — 1 973 руб.).

Ситуация 2

Сальдо счета 09 на конец года 0 руб., на начало года 7 руб. Сальдо счета 77 на конец года 20 руб., на начало года 0 руб.

Отложенный налог = — 27 руб. ((0 руб. — 20 руб.) — (7 руб. — 0 руб.)).

Расход по налогу на прибыль = — 2 027 руб. (— 2 000 руб. — 27 руб.).

Чистая прибыль = 7 973 руб. (10 000 руб. — 2 027 руб.).

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