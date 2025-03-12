Минфин напомнил о приоритете норм второй части НК при расчете налоговой базы

Специальные нормы НК РФ имеют приоритет при определении стоимости товаров и услуг для расчета налогов.

С 2012 года действуют правила определения стоимости товаров, работ и услуг для целей налогообложения, изложенные в разделе V.1 НК. Он содержит общие принципы расчета цен, применяемых при налогообложении между взаимозависимыми лицами.

С момента введения этого раздела статьи 20 «Взаимозависимые лица» и 40 «Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения» НК сохраняют силу только для сделок, доходы или расходы по которым были признаны до начала действия закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ.

Это означает, что для операций, проведенных после 2012 года, действуют нормы раздела V.1 НК.

Минфин в письме от 29.01.2025 № 03-12-12/7656 подчеркивает, что в случае возникновения противоречий между общими правилами раздела V.1 и специальными нормами, регулирующими исчисление отдельных налогов, приоритет отдается положениям части второй НК РФ.