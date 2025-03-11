50% малого бизнеса отказывается от инвестиций

Снижение инвестиционной активности среди малого бизнеса может стать сигналом для Центробанка, чтобы отказаться от повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В 2025 году инвестиционная активность малого бизнеса стала заметно снижаться. Не планируют вкладывать средства в собственное развитие 51% предпринимателей. Готовы инвестировать 49%, а в 2024 году их было 58%.

Удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности 65-70%. Сейчас Компании не готовы делать вложения из-за высоких ставок по кредитам и дорогой рабочей силы. Подобный сигнал должен стать для Центробанка аргументом для отказа повышать ключевую ставку в марте 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».

Существенно сокращать вложения в бизнес будут предприниматели из сферы торговли. Об этом рассказали 58% продавцов. Как правило эта отрасль развивается за счет заемного финансирования от банка.

«Вынуть из оборота собственные средства и пустить их на развитие у МСП не получится, так как большинство предприятий не могут похвастаться значительной финансовой подушкой. То есть у них остается только кредитование. Следовательно, в ситуации дефицита или высокой стоимости денег предприниматели поставят на паузу проекты по развитию бизнеса», — сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Менее всего инвестиции сократят IT-компании, предприятия, которые занимаются научно-технической деятельностью и имеют господдержку, а также представители МСП, ориентированные на значимые закупки.