Переименование должности без смены обязанностей не требует оповещения военкомата

Работодатель не обязан информировать военкомат о переименовании должности сотрудника, если его трудовая функция остается неизменной. При этом перевод на другую работу требует обязательного уведомления военных комиссариатов.

Переименование должности без корректировки трудовой функции не считается переводом, а значит не требует уведомления военных комиссариатов.

Если же сотрудника переводят на другую работу, даже в рамках того же предприятия, работодатель обязан в двухнедельный срок сообщить об этом в военкомат. Необходимо представить копии документов, подтверждающих перевод: дополнительное соглашение к трудовому договору или приказ о кадровых изменениях.