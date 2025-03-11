Переименование должности без смены обязанностей не требует оповещения военкомата

Переименование должности без корректировки трудовой функции не считается переводом, а значит не требует уведомления военных комиссариатов.
Если же сотрудника переводят на другую работу, даже в рамках того же предприятия, работодатель обязан в двухнедельный срок сообщить об этом в военкомат. Необходимо представить копии документов, подтверждающих перевод: дополнительное соглашение к трудовому договору или приказ о кадровых изменениях.
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