ФАС отменила двойное декларирование сделок с древесиной

Чтобы увеличить объем и ликвидность сделок с древесиной, их больше не нужно дважды декларировать. Информация о них будет поступать в ФГИС ЛК напрямую от биржи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Минпромторгом, Минприроды и Рослесхозом создали механизм автоматического обмена информацией о сделках. Биржи будут передавать сведения в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса — ФГИС ЛК.

«Произошла отмена двойного декларирования сделок древесиной. Это позволит увеличить объем и ликвидность организованных торгов лесом», — сказано на сайте ФАС.

Сейчас власти работают над установкой минимальной величины продажи лесоматериалов на организованных торгах. Также создадут методику, которая сформирует первые отечественные индикаторы цены на древесину.

Лесной кодекс предусматривает обязанность реализации древесины на организованных торгах. Сейчас биржевая торговля этим товаром проводится на трех биржах – СПбМТСБ, Восточная биржа и АО «БИРЖА «ЦТС».

В 2024 году на биржах заключили сделки на 5 338 млн кубометров древесины.