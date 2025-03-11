На Ozon теперь можно менять адрес доставки после оформления заказа

Маркетплейс Ozon добавил новую функцию, которая позволит клиентам изменить адрес получения товара после того, как его уже заказали. Это сократит число отмен и позволит пользователям тратить меньше времени на переоформление из-за ошибок в адресе.
«Клиенты смогут поменять способ доставки с курьерской на самовывоз из ПВЗ и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в ПВЗ вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Адрес и способ доставки для каждого заказа после оформления можно изменить один раз», — сказано на сайте Ozon.
Чтобы изменить адрес или способ доставки, нужно в самом заказе нажать на кнопку «Адрес». Затем выбрать новую точку на карте через кнопку «Добавить».
Новая функция доступна для заказов, которые доставляются Ozon. Исключение — товары из-за рубежа, крупногабаритные заказы и продукты с Ozon Fresh.
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