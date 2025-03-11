Налоговики советуют заранее подать документы для льгот по налогам на имущество за 2024 год: крайний срок

В связи с приближающимся расчетом транспортного, земельного и налога на имущество организаций за 2024 год, УФНС рекомендует не откладывать оформление льгот.

Для этого необходимо подать документы по формам КНД 1150121 (налог на имущество) и КНД 1150064 (транспортный и земельный налоги). И сделать это лучше до 1 апреля.

Если компания не предоставила заявление или не уведомила об отказе от использования льготы, она будет предоставлена автоматически на основе информации, полученной сотрудниками ИФНС от соответствующих органов и других лиц.