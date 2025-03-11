Минтранс: самокатчиков нужно признать водителями транспортных средств

У пользователей средств индивидуальной мобильности появятся обязанности, как и у водителей других транспортных средств.

Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД). Согласно документу, все пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут признаны полноценными водителями транспортных средств.

Это касается в том числе тех, кто передвигается на электросамокатах. Об этом пишет RT со ссылкой на министерство.

«Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — сказали в ведомстве.

Также власти хотят запретить передвигаться на средствах индивидуальной мобильности более чем одному человеку. Причем независимо от конструкции устройства. Также при сближении с пешеходами водители СИМ должны снижать скорость до 10 км/ч.