Минтранс: самокатчиков нужно признать водителями транспортных средств

Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД). Согласно документу, все пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут признаны полноценными водителями транспортных средств.
Это касается в том числе тех, кто передвигается на электросамокатах. Об этом пишет RT со ссылкой на министерство.
«Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — сказали в ведомстве.
Также власти хотят запретить передвигаться на средствах индивидуальной мобильности более чем одному человеку. Причем независимо от конструкции устройства. Также при сближении с пешеходами водители СИМ должны снижать скорость до 10 км/ч.
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