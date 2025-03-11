Для ускоренной амортизации ПО важен момент начала использования. С 01.01.2025 одно условие отменили

Применение повышающего коэффициента к расходам на программное обеспечение возможно только при включении продукта в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, относящиеся к сфере ИИ на момент ввода в эксплуатацию.

При определении первоначальной стоимости НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, которые включены в единый реестр российского ПО, относящихся к сфере искусственного интеллекта, можно учитывать расходы с использованием повышающего коэффициента.

Применение повышающего коэффициента возможно только если на момент ввода в эксплуатацию программа для ЭВМ была включена в реестр российского ПО.

В письме Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/3/131284 особое внимание уделяется программам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2025. В этом случае для применения коэффициента необходимо, чтобы ПО относилось именно к сфере искусственного интеллекта. Потом это ограничение отменили.