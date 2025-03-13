Самозанятые

Эксперт привел законные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП

Лучше заранее подготовить обоснование начала сотрудничества и договорных отношений с конкретным самозанятым или ИП.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) назвал основные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП. Среди них:

  • Использование правильных формулировок в договоре/первичных и платежных документах.

  • Стоимость оказываемых услуг/работ должна быть в зависимости от их объема, и

    оплата производиться после подписания акта оказанных услуг.

  • Проверить статус самозанятого (СМЗ) и ИП на сайте ФНС.

  • Прописать в договоре ответственность СМЗ за неинформирование об утрате права

    на НПД.

  • Запросить сведения о наличии иных контрагентов у СМЗ и ИП (ответ в свободной

    форме).

  • Обосновать заключение с СМЗ и ИП трудовых договоров после окончания

    сотрудничества.

  • В договоре обязать СМЗ предоставить чек.

  • Не заключать договор сразу после регистрации СМЗ/ИП.

Исключить выход в Интернет СМЗ/ИП с IP-адреса заказчика (сеть wifi).

  • Подготовить экономическое/производственное обоснование заключения договоров с СМЗ/ИП.

  • Исключить совпадение оказываемых услуг СМЗ/ИП с обязанностями работников заказчика.

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