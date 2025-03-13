Эксперт привел законные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) назвал основные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП. Среди них:
Использование правильных формулировок в договоре/первичных и платежных документах.
Стоимость оказываемых услуг/работ должна быть в зависимости от их объема, и
оплата производиться после подписания акта оказанных услуг.
Проверить статус самозанятого (СМЗ) и ИП на сайте ФНС.
Прописать в договоре ответственность СМЗ за неинформирование об утрате права
на НПД.
Запросить сведения о наличии иных контрагентов у СМЗ и ИП (ответ в свободной
форме).
Обосновать заключение с СМЗ и ИП трудовых договоров после окончания
сотрудничества.
В договоре обязать СМЗ предоставить чек.
Не заключать договор сразу после регистрации СМЗ/ИП.
Исключить выход в Интернет СМЗ/ИП с IP-адреса заказчика (сеть wifi).
Подготовить экономическое/производственное обоснование заключения договоров с СМЗ/ИП.
Исключить совпадение оказываемых услуг СМЗ/ИП с обязанностями работников заказчика.
Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!
Начать дискуссию