Эксперт привел законные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП

Лучше заранее подготовить обоснование начала сотрудничества и договорных отношений с конкретным самозанятым или ИП.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт», 16 лет опыта работы в налогообложении, методолог, более 8 лет работы в ЦА ФНС (Управление досудебного урегулирования налоговых споров, замначальника отдела) назвал основные способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП. Среди них:

Использование правильных формулировок в договоре/первичных и платежных документах.

Стоимость оказываемых услуг/работ должна быть в зависимости от их объема , и оплата производиться после подписания акта оказанных услуг.

Проверить статус самозанятого (СМЗ) и ИП на сайте ФНС.

Прописать в договоре ответственность СМЗ за неинформирование об утрате права на НПД .

Запросить сведения о наличии иных контрагентов у СМЗ и ИП (ответ в свободной форме).

Обосновать заключение с СМЗ и ИП трудовых договоров после окончания сотрудничества.

В договоре обязать СМЗ предоставить чек.

Не заключать договор сразу после регистрации СМЗ/ИП.

Исключить выход в Интернет СМЗ/ИП с IP-адреса заказчика (сеть wifi).

Подготовить экономическое/производственное обоснование заключения договоров с СМЗ/ИП.

Исключить совпадение оказываемых услуг СМЗ/ИП с обязанностями работников заказчика.

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