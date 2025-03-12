Российские комитенты обязаны исчислять НДС при закупке иностранного инжиниринга через посредника

Организации, выступающие комитентами или принципалами в сделках с иностранными поставщиками инжиниринговых услуг, обязаны исчислять и уплачивать НДС в бюджет. Это следует из письма Минфина от 19.12.2024 № 03-07-08/128637.
Согласно НК, местом реализации инжиниринговых услуг признается территория РФ, если покупатель ведет деятельность в России. Это обязывает российскую организацию, приобретающую услуги у иностранного контрагента, быть налоговым агентом.
При заключении агентских или договоров комиссии с зарубежными компаниями комитент должен сам определить налоговую базу по НДС и перечислить налог. Исключение составляют случаи, когда иностранный поставщик зарегистрирован в российских налоговых органах.
Подробнее о том, как определять налоговую базу по НДС и исчислять налог в 2025 году, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 7 900 рублей вместо
26 000 рублей. Старт потока 15 марта.
Начать дискуссию