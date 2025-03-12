Российские комитенты обязаны исчислять НДС при закупке иностранного инжиниринга через посредника

При приобретении российской организацией-комитентом (принципалом) на основании договора комиссии (агентского договора) инжиниринговых услуг у иностранной организации НДС исчисляет и уплачивает комитент (принципал) в качестве налогового агента.

Организации, выступающие комитентами или принципалами в сделках с иностранными поставщиками инжиниринговых услуг, обязаны исчислять и уплачивать НДС в бюджет. Это следует из письма Минфина от 19.12.2024 № 03-07-08/128637.

Согласно НК, местом реализации инжиниринговых услуг признается территория РФ, если покупатель ведет деятельность в России. Это обязывает российскую организацию, приобретающую услуги у иностранного контрагента, быть налоговым агентом.

При заключении агентских или договоров комиссии с зарубежными компаниями комитент должен сам определить налоговую базу по НДС и перечислить налог. Исключение составляют случаи, когда иностранный поставщик зарегистрирован в российских налоговых органах.