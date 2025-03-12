Узнайте, что следует проверить бухгалтеру перед годовой отчетностью. Смотрите видео!

Начните проверку правильности применения ФСБУ перед годовой бухгалтерской отчетностью и еще раз пройдитесь по самым сложным участкам учета вместе с экспертом.

Пора готовиться к составлению отчетности. При этом, нужно не только провести инвентаризацию, но и проверить правильность записей в учете по новым ФСБУ. Используйте рекомендации эксперта, чтобы не допустить самые типичные ошибки в отчетности.

В этом видео разберем:

1. Что важно учесть по итогам инвентаризации: старые и новые правила.

2. Стоимостной лимит основных средств и НМА: возможные ошибки.

3. Проверка элементов амортизации:

может ли ОС или НМА иметь нулевую балансовую стоимость;

в каких случаях необходимо определить ликвидационную стоимость;

как отразить последствия изменения элементов амортизации.

4. Проверка обесценения активов.

5. Проверка объектов учета аренды:

что включать или не включать в расчет обязательства по аренде, права пользования активом и чистых инвестиций в аренду;

срок аренды для целей бухгалтерского учета;

условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.

6. Изменение отложенных налогов в связи с переходом с 2025 г. на новую ставку налога на прибыль.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.