Туроператорам могут установить оборотные штрафы

Если туроператор не внесет информацию о проданных путевках в единую систему, то ему грозит оборотный штраф в размере 1-3% выручки.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести оборотные штрафы для туристических компаний, которые нарушают правила работы с единой информационной электронной системой. Она работает с 15 ноября 2023 года для выездного туризма и с 1 сентября 2024 года для въездного и внутреннего.

Если туроператор совершает нарушение впервые, то сумма штрафа будет равнозначна стоимости путевки. Во второй раз наказание будет в виде оборотного штрафа в размере 1-3% выручки от продажи путевок в прошлом году. Если компания продолжит нарушать требования, то ее исключат из реестра туроператоров или турагентов с запретом вести эту деятельность. Об этом пишут «Известия».

Цель передачи данных о путевках в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП) в том, чтобы обеспечить потребителей и проверяющих достоверной информацией о туристических компаниях, агентах и маршрутах. Это позволяет потребителям проверить легальность путешествия.

После начала действия запрета на продажу туров за границу без электронной путевки регистрацию в ЕИС ЭП прошли только 40% организаций.