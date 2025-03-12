Упростите работу с документами — освойте главные инструменты ЭДО на новом курсе «Клерка»

ЭДО сильно упрощает труд бухгалтеров и кадровиков. С ним легко делать массовые рассылки для сотрудников, согласовывать договоры с контрагентами и направлять данные в госорганы. В 2025 году он стал еще и обязательным для сдачи некоторой отчетности. Получите практические рекомендации по применению ЭДО с нуля на новом онлайн-курсе «Работа с ЭДО».

Сегодня работа в ЭДО уже не преимущество специалиста, а необходимость, ведь многие документы принимаются теперь только в электроном виде. На новом онлайн-курсе «Работа с ЭДО» вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, обмениваться данными с госорганами — сможете автоматизировать рутину и переключиться на более интересные задачи.

Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы изучили весь функционал сервисов и на практике научились работать с тремя самыми популярными в России операторами ЭДО: Saby, Контур.Диадок и Такском Файлер.

После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.

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