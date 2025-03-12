Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: экс-президент Грузии тратил госденьги на ботокс, в Татарстане работают мигранты из Мьянмы, а в Москве обещают тепло до +18

Подготовили обзор главных событий дня — 12 марта 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Москве потепление: воздух прогрелся до +10, +14 градусов, а к четвергу синоптики прогнозируют до +18.

  • Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на государственные деньги. Он с 2021 года находится в заключении по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Саакашвили вины не признал и заявил, что «суд является частью российской гибридной войны против него».

  • В Авито запустили программу выкупа подержанных шин у частных владельцев.

  • АВТОВАЗ в 2027 году планирует начать производство семейного минивэна, в котором будет от 5 до 7 мест.

  • Объем ввода новых гостиничных номеров в Москве по итогам 2025 года может вырасти почти в два раза — до 1 170 номеров.

  • В Татарстане начали работать мигранты из Мьянмы. В общей сложности в ОЭЗ «Алабуга» планируют привлечь 39 граждан этой страны. 

  • «Хабаровские авиалинии» подняли цены на авиабилеты для детей мигрантов. Теперь дети от двух до 12 лет без гражданства РФ не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты — цена на них будет соответствовать обычным билетам для взрослых пассажиров.

  • «Яндекс Путешествия» добавили возможность забронировать лечебно-оздоровительные программы. Чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий в приложении или на сайте сервиса, указать даты поездки и количество гостей, а затем подобрать план лечения и оплатить его вместе с проживанием. 

  • В России на одного работающего приходится пять пенсионеров. В текущем году из-за пенсионной реформы никто не выйдет на пенсию по старости, а с 2026 года возраст выхода составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы и Санкт-Петербурга студентов из регионов. «Пусть учатся у себя дома. Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — сказала она.

  • Россияне потратили на антидепрессанты почти 3 млрд рублей. Аптечные сети в январе – феврале 2025 заработали 2,8 млрд руб. на продаже антидепрессантов, всего купили 3,2 млн упаковок. Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

5
  • LIrina-1973

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы и Санкт-Петербурга студентов из регионов. «Пусть учатся у себя дома. Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — сказала она.

    Ага-ага. Чего ж сама дома не училась?

    Валентина Матвиенко (в девичестве Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). С серебряной медалью окончила школу (1966 год), с красным дипломом — Черкасское медицинское училище (1967 год). В 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      когда хоть её уберут ? ну хоть куда-нибудь бы, можно на пенсию, но лучше - подальше....

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Ага-ага. Чего ж сама дома не училась?

      и работать она должна там же! дома!

      Пусть едет к господину Зе и просит работу в Хмельницкой области.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт.

      о! так она знает толк в... "препаратах" ! Не она ли советует представителям нижней и верхней палат, что нужно употреблять?

  • Сергей

    Так она предлагает ограничить набор для иногородних на платное обучение, а не на бюджет.

    Вот тут я с ней соглашусь.