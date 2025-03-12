⚡️ Итоги дня: экс-президент Грузии тратил госденьги на ботокс, в Татарстане работают мигранты из Мьянмы, а в Москве обещают тепло до +18

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии5
Ага-ага. Чего ж сама дома не училась?
Валентина Матвиенко (в девичестве Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). С серебряной медалью окончила школу (1966 год), с красным дипломом — Черкасское медицинское училище (1967 год). В 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт.
когда хоть её уберут ? ну хоть куда-нибудь бы, можно на пенсию, но лучше - подальше....
и работать она должна там же! дома!
Пусть едет к господину Зе и просит работу в Хмельницкой области.
о! так она знает толк в... "препаратах" ! Не она ли советует представителям нижней и верхней палат, что нужно употреблять?
Так она предлагает ограничить набор для иногородних на платное обучение, а не на бюджет.
Вот тут я с ней соглашусь.