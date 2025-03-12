⚡️ Итоги дня: экс-президент Грузии тратил госденьги на ботокс, в Татарстане работают мигранты из Мьянмы, а в Москве обещают тепло до +18

В Москве потепление: воздух прогрелся до +10, +14 градусов, а к четвергу синоптики прогнозируют до +18.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на государственные деньги. Он с 2021 года находится в заключении по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Саакашвили вины не признал и заявил, что «суд является частью российской гибридной войны против него».

В Авито запустили программу выкупа подержанных шин у частных владельцев.

АВТОВАЗ в 2027 году планирует начать производство семейного минивэна, в котором будет от 5 до 7 мест.

Объем ввода новых гостиничных номеров в Москве по итогам 2025 года может вырасти почти в два раза — до 1 170 номеров.

В Татарстане начали работать мигранты из Мьянмы. В общей сложности в ОЭЗ «Алабуга» планируют привлечь 39 граждан этой страны.

«Хабаровские авиалинии» подняли цены на авиабилеты для детей мигрантов. Теперь дети от двух до 12 лет без гражданства РФ не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты — цена на них будет соответствовать обычным билетам для взрослых пассажиров.

«Яндекс Путешествия» добавили возможность забронировать лечебно-оздоровительные программы. Чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий в приложении или на сайте сервиса, указать даты поездки и количество гостей, а затем подобрать план лечения и оплатить его вместе с проживанием.

В России на одного работающего приходится пять пенсионеров. В текущем году из-за пенсионной реформы никто не выйдет на пенсию по старости, а с 2026 года возраст выхода составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы и Санкт-Петербурга студентов из регионов. «Пусть учатся у себя дома. Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — сказала она.