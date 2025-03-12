Компания на УСН из Сколково не платит НДС даже при доходе свыше 60 млн рублей

Если у компании из Сколково на УСН доходы меньше 60 млн рублей, то НДС не будет по статье 145 НК, если доходы больше 60 млн рублей, то НДС не будет по статье 145.1 НК.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.01.2025 № 03-07-11/7526.

Все упрощенцы с доходом до 60 млн рублей освобождены от НДС независимо от того, есть у них сколковский статус или нет.

Но если доход больше 60 млн руб., то можно пользоваться льготой для участников Сколково. Для них нет НДС в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта «Сколково».

Напомним, для освобождения от НДС по статье 145.1 НК компания из Сколково должна подать уведомление КНД 1150017. Новая форма утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Но если такая компания будет налоговым агентом по НДС или выставит покупателям счета-фактуры с НДС, то она должна сдать декларацию по НДС.