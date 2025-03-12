В бухотчетности за 2024 год изменился порядок работы с нематериальными активами

Чтобы не допустить ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности, нужно не забывать о новых требованиях ФСБУ, которые распространяются на отчетность за 2024 год.

Основное внимание при подготовке бухотчетности следует обратить на отражение нематериальных активов. Учет нужно проводить исходя из положений ФСБУ 14/2022.

С 2024 года в состав нематериальных активов (МНА) включают плату за пользование лицензионным программным обеспечением, сайтами, базами данных и другой интеллектуальной собственностью. Расходы на такие покупки теперь напрямую относятся к НМА. До 2024 года их учитывали как расходы будущих периодов и равномерно списывали в течение срока действия лицензии.

Узнайте больше о том, как сдать бухгалтерскую отчетность без ошибок. Приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила». Он состоится 19 марта в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год. Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ. Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности. Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:

состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;

изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;

правила зачета между показателями отчетности;

условия для признания отчетности достоверной.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 19 марта в 11:00 мск!