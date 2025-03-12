Вышло первое бухгалтерское решение, которое убрало ручную работу из сбора оплат

Теперь все счета, выставленные в 1С, можно сразу отправлять в банк без ручной загрузки, сверки и постоянного контроля поступлений.

«Точка Финлид» выпустила новое решение для бухгалтеров, которое ускорит обработку платежей и упростит сбор оплат бухгалтерских услуг. Об этом сообщает пресс-релиз, он в распоряжении «Клерка».

Бухгалтеры смогут автоматически выставлять счета из 1С, формировать на их основе массовые платежи и отслеживать их исполнение.

«Мы знаем, насколько трудозатратной остается работа с платежами. Бухгалтеру приходится вручную загружать счета, следить за оплатами, а любое упущение может привести к ошибкам в реквизитах и задержкам. Теперь это несколько кликов вместо множества операций: достаточно выставить счет в 1С, и Точка подготовит платеж. Бухгалтер больше не тратит время на рутину, а клиенты получают удобный инструмент, который ускоряет оплату», — комментирует лидер направления «Бухтех» в Точке Антон Сизов.

Для того, чтобы создать платеж на основании счета, достаточно нажать кнопку «Выгрузить счета в Точку» и выбрать период. Затем система самостоятельно подготовит поручения и при необходимости отправит их на почту. Клиенту останется только их подписать.

Также разработчики расширили возможности биллинга. Теперь он доступен любому распорядителю бухгалтерской компании, который может работать от лица нескольких организаций и управлять их платежами в одном интерфейсе.

Система работает в обе стороны: бухгалтеры могут не только выгружать счета из банка в 1С, но и массово загружать счета из 1С в банк, где платежи формируются автоматически. Это ускорит работу с дебиторской задолженностью и избавит бухгалтеров от необходимости вручную переносить данные между системами.