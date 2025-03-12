Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию в России

По данным депутата, половина россиян тратит на выплаты банкам до 30% дохода. Чтобы повысить уровень жизни, нужна кредитная амнистия.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил для повышения уровня жизни россиян провести кредитную амнистию, а также взять под контроль цены на продовольственные товары.

«Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — сказал Миронов.

Также он добавил, что сейчас половина жителей РФ тратит на выплаты банкам от 10% до 30% дохода, а у четверти на погашение займов уходит от 30% до 50%.

Для бедных инфляция — в полтора раза выше официальных значений, поэтому рост цен на продукты сильнее всего сказывается на пенсионерах и малообеспеченных категориях населения.