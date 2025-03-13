Студенты-очники могут официально работать и по совместительству

Студенты, обучающиеся по очной форме, могут официально работать по совместительству. Об этом сообщает Роструд в своем телеграм-канале.
На основном месте работы студент-очник вправе занимать полную ставку. Для совместительства необходимо соблюдение нескольких условий:
работа по совместительству будет выполняться в свободное от основной работы время;
основная работа и работа по совместительству одновременно не являются работой во вредных и/или опасных условиях труда;
продолжительность работы по совместительству в течение 1 месяца (другого учетного периода) не будет превышать половину месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для работника.
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