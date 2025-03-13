Трудовое право

Студенты-очники могут официально работать и по совместительству

Законодательство не запрещает студентам очной формы обучения совмещать основную работу с дополнительной, при условии выполнения требований к продолжительности труда и безопасности.

Студенты, обучающиеся по очной форме, могут официально работать по совместительству. Об этом сообщает Роструд в своем телеграм-канале.

На основном месте работы студент-очник вправе занимать полную ставку. Для совместительства необходимо соблюдение нескольких условий:

  • работа по совместительству будет выполняться в свободное от основной работы время;

  • основная работа и работа по совместительству одновременно не являются работой во вредных и/или опасных условиях труда;

  • продолжительность работы по совместительству в течение 1 месяца (другого учетного периода) не будет превышать половину месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для работника.

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